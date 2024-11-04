Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 403 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Рус
    укроскот,чтобы было тепло,надо скакать интенсивно...вы это умеете,впередНа Украине начали...
  • Андрей Зарубкин
    Доллары США ничего не стоят!Трамп придумал ва...
  • Эльдар Алиев
    Животное надо отловить и отрезать причиндалыВ Московской обла...

Украина впервые ударила по военным КНДР в Курской области

Украина впервые ударила по военным КНДР в Курской области

Украина впервые ударила по корейским военным в Курской области. Об этом заявил глава «Центра по борьбе с дезинформацией» при СНБО Андрей Коваленко, его слова приводит Telegram-канал «Страна».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Елена Верия
Вот как у страха глаза велики...🤣🤣🤣
Ответить
7 час.
Игорь Васиков
Под дустом можно и по марсианам ударить...
Ответить
5 час.
Валерий Вавилов
При этом другие подробности удара по корейским военным Коваленко приводить не стал. Смертельный удар кулаком по карте мира- попал точно Киму в лоб. Дебил бля.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх