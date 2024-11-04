Украина впервые ударила по корейским военным в Курской области. Об этом заявил глава «Центра по борьбе с дезинформацией» при СНБО Андрей Коваленко, его слова приводит Telegram-канал «Страна».
Украина впервые ударила по военным КНДР в Курской области
Комментарии
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Елена Верия
Вот как у страха глаза велики...🤣🤣🤣
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7 час.
Игорь Васиков
Под дустом можно и по марсианам ударить...
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5 час.
Валерий Вавилов
При этом другие подробности удара по корейским военным Коваленко приводить не стал. Смертельный удар кулаком по карте мира- попал точно Киму в лоб. Дебил бля.
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3 час.
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