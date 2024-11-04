Украина впервые ударила по военным КНДР в Курской области

Вот как у страха глаза велики...🤣🤣🤣

Под дустом можно и по марсианам ударить...

Валерий Вавилов

При этом другие подробности удара по корейским военным Коваленко приводить не стал. Смертельный удар кулаком по карте мира- попал точно Киму в лоб. Дебил бля.