Ростислав Ищенко ВС РФ начали наносить систематические удары по киевским мостам.
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"Проблема киевских мостов". .... Ищенко, как и всегда почти, прав в своей (правда очень многословной) статье. Можно покороче - Нет мостов- нет проблем с существованием Киева, а значит и недогосударства.
надо придать им ускорение