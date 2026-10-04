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Спички - не игрушка

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Проблема киевских мостов

Проблема киевских мостов

Ростислав Ищенко    ВС РФ начали наносить систематические удары по киевским мостам.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Леша и Лора Мусликовы
Леша и Лора Мусликовы

"Проблема киевских мостов". .... Ищенко, как и всегда почти, прав в своей (правда очень многословной) статье. Можно покороче - Нет мостов- нет проблем с существованием Киева, а значит и недогосударства.