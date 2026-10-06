Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич назвал форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина примером для всех российских игроков и самым успешным спортсменом в истории страны.
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