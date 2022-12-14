15 способов связать новогоднюю елку крючком или на спицах

Скоро Новый год, а елки нет? Не беда! Достаем крючок или спицы (кому что привычнее), пряжу (можно разноцветную, так даже интереснее) — и вот уже растет на глазах волшебный новогодний еловый лес!Крючок, спицы, немного пряжи и вдохновение — вот и вырос новогодний еловый лес!Я не знаю, сколько всего на свете существует способов связать елочку.