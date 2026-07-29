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Брианна Стюарт и Сабрина Ионеску набрали 56 очков на двоих в победной игре с «Лос-Анджелесом»

« Нью-Йорк » победил « Лос-Анджелес » в гостях – 113:109. В составе «Либерти» отличились форвард Брианна Стюарт и защитник Сабрина Ионеску .

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