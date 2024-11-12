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Петербургский дневник

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В Петербурге обнаружено около 400 опасных трамвайных остановок

В Петербурге обнаружено около 400 опасных трамвайных остановок

Пассажирам там приходится переходить проезжую часть Согласно данным «Горэлектротранса», на которые ссылается «Деловой Петербург», в городе выявлено 386 остановочных пунктов, где людям приходится идти к трамваю прямо через дорогу.

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