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Стере: арест российского судна не является вопросом между Норвегией и Россией

Стере: арест российского судна не является вопросом между Норвегией и Россией

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что арест российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» норвежским судом на Шпицбергене не является вопросом между Норвегией и Россией.

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