ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Дразнила любовницу принца и предсказала свою смерть: от кого родила Гарри принцесса Диана?

Дразнила любовницу принца и предсказала свою смерть: от кого родила Гарри принцесса Диана?

Принцесса Диана унесла с собой много тайн о британской монаршей семье. Главная из них касается её смерти.

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Комментарии
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Майя Majesty
Судьба, это не просто стечение обстоятельств. В данном случае это рок.
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1 м.
АС
Андрей Сердюк
всё это - рокНролл то ли дело генрих№8!
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1 м.