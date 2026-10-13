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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пономарев о Максименко: «Вратарь среднего уровня, немножко нервно стоит, неуверенно. Особенно в передачах мяча в штрафной, не умеешь разыгрывать – не разыгрывай, выбей в поле»

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев считает, что голкипер « Спартака » Александр Максименко является вратарем среднего уровня.

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