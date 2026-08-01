North Carolina Police Officer Arrested For Alleged Illegal Use Of Flock Cameras Authored by Jill McLaughlin via The Epoch Times, A North Carolina officer was arrested by state authorities July 29 after allegedly accessing license plate registration information from Flock Safety cameras and other technology, authorities announced.
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