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North Carolina Police Officer Arrested For Alleged Illegal Use Of Flock Cameras

North Carolina Police Officer Arrested For Alleged Illegal Use Of Flock Cameras

North Carolina Police Officer Arrested For Alleged Illegal Use Of Flock Cameras Authored by Jill McLaughlin via The Epoch Times, A North Carolina officer was arrested by state authorities July 29 after allegedly accessing license plate registration information from Flock Safety cameras and other technology, authorities announced.

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