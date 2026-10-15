Обновление линейки связано с необходимостью привести содержание к единым стандартам и усилить работу над функциональной грамотностью Новые учебники по литературе и русскому языку для начальной школы начнут вводить в учебные заведения с 1 сентября 2028 года, сообщила журналистам советник президента России Елена Ямпольская, пишет ТАСС.