Обновление линейки связано с необходимостью привести содержание к единым стандартам и усилить работу над функциональной грамотностью Новые учебники по литературе и русскому языку для начальной школы начнут вводить в учебные заведения с 1 сентября 2028 года, сообщила журналистам советник президента России Елена Ямпольская, пишет ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Убрать проще". С...
- В Госдуме заявили...
- Г В Алтайском крае ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым