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Шведские учёные выяснили, что после перенесённого коронавируса существенно увеличивается риск сердечного приступа и инсульта

Шведские учёные выяснили, что после перенесённого коронавируса существенно увеличивается риск сердечного приступа и инсульта

В течение первых двух недель после перенесенной коронавирусной инфекции наблюдается существенный рост риска развития опасных сердечно-сосудистых заболеваний.

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