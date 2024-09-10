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Самолёты стали чаще ударяться хвостами о землю при взлёте из-за недостаточной подготовки российских пилотов

Самолёты стали чаще ударяться хвостами о землю при взлёте из-за недостаточной подготовки российских пилотов

Фото: aex.ru В последние годы в российской авиации наблюдается тревожная тенденция — увеличение количества происшествий, связанных с касанием фюзеляжа самолетов взлетно-посадочных полос, так называемых «тейлстрайков».

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