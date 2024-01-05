Жители Тверской области могут представить свои инициативы на форум «Сильные идеи для нового времени»

Активные жители Верхневолжья могут представить свои инициативы и проекты на форум «Сильные идеи для нового времени», организатором которого являются Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс.
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