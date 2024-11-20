Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • Air
    Англожиды думали что  вечно будут сидеть на шее у России!!! Пытаясь то завоевать Россию чужими кровавыми ручонками- т...Сделки по украине...
  • Air
    Полностью согласен Людмила!!! и с Вами согласна Вся Великая Россия!!!Сделки по украине...
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    Правильно Александр и с Вами согласна вся Великая Россия!!!Сделки по украине...

Удар рублем

Удар рублем

Иноагенты больше не смогут обогащаться за счёт страны и её гражданЗаконопроект о зачислении доходов иностранных агентов от творческой деятельности на спецсчёт принят в первом чтении.

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Комментарии
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ОП
Олег Погудин
а почему до сих пор жопу мяли?
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14 час.
Василий Герман
Почему сразу нет конфискации на счета СФО?
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13 час.
Александр Симаков
А почему именно на счета Сибирского федерального округа? Мы же не западные грабители с большой дороги, мы законы соблюдаем. Нельзя чужое имущество просто взять и отобрать. Вот если будет решение суда о конфискации, тогда с превеликим удовольствием.
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7 час.

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