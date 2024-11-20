Иноагенты больше не смогут обогащаться за счёт страны и её гражданЗаконопроект о зачислении доходов иностранных агентов от творческой деятельности на спецсчёт принят в первом чтении.
Удар рублем
Комментарии
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ОП
Олег Погудин
а почему до сих пор жопу мяли?
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14 час.
Василий Герман
Почему сразу нет конфискации на счета СФО?
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13 час.
Александр Симаков
А почему именно на счета Сибирского федерального округа? Мы же не западные грабители с большой дороги, мы законы соблюдаем. Нельзя чужое имущество просто взять и отобрать. Вот если будет решение суда о конфискации, тогда с превеликим удовольствием.
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7 час.
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