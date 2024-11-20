Удар рублем

Александр Симаков

А почему именно на счета Сибирского федерального округа? Мы же не западные грабители с большой дороги, мы законы соблюдаем. Нельзя чужое имущество просто взять и отобрать. Вот если будет решение суда о конфискации, тогда с превеликим удовольствием.