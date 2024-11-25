Самый короткий световой день в России наступит 21 декабря Минимальные в этом году 6 часов 59 минут составит длина светового дня 21 декабря.
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Самый короткий световой день в России наступит 21 декабря Минимальные в этом году 6 часов 59 минут составит длина светового дня 21 декабря.