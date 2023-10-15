Роман Емельянов: "Радио смотрит в будущее со здравым оптимизмом"

«Европейская медиагруппа» (ЕМГ) – лидирующий холдинг страны, в состав которого входят национальные радиовещательные сети «Европа Плюс», «Дорожное радио», «Ретро FM», «Радио 7 на семи холмах», «Новое Радио», STUDIO 21, «Эльдорадио» в Санкт-Петербурге и ставшая в этом году федеральной «Калина Красная».