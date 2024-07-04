Как защитить автомобиль от коррозии и причем тут майонез?

Загадка для автомобилистов – какая деталь в машине самая дорогая? Правильно – это кузов! Можно ли защитить его от коррозии на долгие годы и содержать привлекательным во время эксплуатации? Безусловно, можно, но это стоит определенных затрат и усилий.