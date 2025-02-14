Следствие устанавливает обстоятельства убийств украинскими боевиками мирных жителей в селе Николаево-Дарьино Курской области

Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) в связи с многочисленными преступлениями украинских вооруженных формирований в отношении жителей села Николаево-Дарьино Курской области.
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