Дипломат Полянский назвал сегодняшнее положение БАПОР катастрофическим

Первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский назвал катастрофическим сегодняшнее положение Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).
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