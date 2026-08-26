Немкин напомнил, что с 1 сентября можно установить самозапрет на участие в азартных играх

Граждане могут установить с 1 сентября самозапрет на участие в азартных играх. Об этом RT заявил член Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин («Единая Россия»).
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