Итоги форума «Цветные металлы России и СНГ»: новые перспективы развития металлургической отрасли Редакторская колонкаВ Москве 19-20 ноября 2024 года, в отеле Балчуг Кемпински, состоялся 2-й международный форум «Цветные металлы России и СНГ: добыча, строительство и модернизация предприятий».
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