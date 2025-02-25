Почему классические джинсы всегда прошивают желтой нитью?

Джинсы — стильный и универсальный предмет гардероба. Они прошли долгий путь от рабочей одежды к мировым подиумам, но одна деталь оставалась неизменной на протяжении десятилетий — желтые нити, которыми прошиты швы.
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