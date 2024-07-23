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Трампу посоветовали различать личные отношения и внешнюю политику

Трампу посоветовали различать личные отношения и внешнюю политику

Северная Корея не придает значения словам экс-президента США Дональда Трампа о дружбе и хороших отношениях с Пхеньяном и лидером КНДР Ким Чен Ыном, пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

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