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Жиру об обмене: «Обсуждали ситуацию с женой почти каждый вечер. В итоге все сводилось к «Флориде»

Клод Жиру сообщил, что «Флорида» была на первом месте в его списке для обмена. «Я много думал об этом.

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