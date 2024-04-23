В Омской области вводят денежную выплату за информацию о поджигателях леса. Тем, кто еще и поможет поймать виновного в лесном пожаре, будут платить в два раза больше.
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В Омской области вводят денежную выплату за информацию о поджигателях леса. Тем, кто еще и поможет поймать виновного в лесном пожаре, будут платить в два раза больше.