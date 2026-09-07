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Модный педикюр осени 2026: 7 главных оттенков от бордо до оливкового

Модный педикюр осени 2026: 7 главных оттенков от бордо до оливкового

Дениму достается место нового нейтрального, бордо снова становится безоговорочной классикой, шоколад конкурирует с нюдом, а черный превращается в подобие лаковой кожи.

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