Пассажиры поезда, курсирующего между кубанскими Сочи и столицей Адыгеи, до сих пор обсуждают случившееся — инцидент, произошедший 5 мая 2025 года, всполошил весь вагон.
«Я вас всех на шашлык пущу!»: неадекватный Рустам в поезде Москва — Сочи показал всем пассажирам, что такое «кавказское гостеприимство»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВУ
Варлам Устрялов
Мутанты явно гордятся тем, что они - быдло. мутанты только похожи на человекообразных. на самим деле, они -дичайшее зверьё. им место только в диких лесах или в голых степях. мутант - это состояние души идиота. многие наши чиновники поведением очень похожи на мутантов.
Ответить
2 час.
КП
Ксения Павлова
А мы думаем что ты чесотка, косящая под бабку-всезнайку. Ну, и конечно, что ты пиздабол(ка)
Ответить
1 час.
М
ММ
Не пора ли властям разъяснять наконец, как именно должен вести себя РУССКИЙ человек по отношению к таким ненавистникам русских? Вот прямо на примерах. С разъяснением статей УК. Ведь этот тип напрашивается не на хулиганку, а на 282 статью- возбуждение ненависти по нац.признаку. А вот народ в вагоне формально имел право задержать преступника и состояние здоровья преступника при задержании не имеет значения!
Ответить
1 час.
Свежие комментарии