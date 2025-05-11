Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Я вас всех на шашлык пущу!»: неадекватный Рустам в поезде Москва — Сочи показал всем пассажирам, что такое «кавказское гостеприимство»

«Я вас всех на шашлык пущу!»: неадекватный Рустам в поезде Москва — Сочи показал всем пассажирам, что такое «кавказское гостеприимство»

Пассажиры поезда, курсирующего между кубанскими Сочи и столицей Адыгеи, до сих пор обсуждают случившееся — инцидент, произошедший 5 мая 2025 года, всполошил весь вагон.

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Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
Мутанты явно гордятся тем, что они - быдло. мутанты только похожи на человекообразных. на самим деле, они -дичайшее зверьё. им место только в диких лесах или в голых степях. мутант - это состояние души идиота. многие наши чиновники поведением очень похожи на мутантов.
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2 час.
КП
Ксения Павлова
А мы думаем что ты чесотка, косящая под бабку-всезнайку. Ну, и конечно, что ты пиздабол(ка)
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1 час.
М
ММ
Не пора ли властям разъяснять наконец, как именно должен вести себя РУССКИЙ человек по отношению к таким ненавистникам русских? Вот прямо на примерах. С разъяснением статей УК. Ведь этот тип напрашивается не на хулиганку, а на 282 статью- возбуждение ненависти по нац.признаку. А вот народ в вагоне формально имел право задержать преступника и состояние здоровья преступника при задержании не имеет значения!
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1 час.
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