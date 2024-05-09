Бактерии полости рта помогут выявить рак желудка на ранних стадиях

Согласно исследованию, которое будет представлено на Неделе заболеваний пищеварительной системы (DDW) в 2024 году, простое выявления бактерии в ротовой полости поможет обеспечить раннее выявление рака желудка, четвертой по значимости причины смертности от рака во всем мире.
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