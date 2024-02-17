Родительская суббота 9 марта 2024 года называется Вселенской Мясопустной Clickio Соблюдая традицию и с искренними памятами о умерших родственниках, православные верующие посещают храмы, молятся и зажигают свечи за упокой их душ.
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