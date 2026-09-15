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Царьград

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Трамп заявил о новой информации в деле о покушении 2024 года

Трамп заявил о новой информации в деле о покушении 2024 года

Президент США Дональд Трамп заявил о новых данных по делу о покушении на его жизнь в Пенсильвании в 2024 году.

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