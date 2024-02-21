В «Профессиях будущего» назвали правила составления сопроводительного письма

Карьерный эксперт московского центра «Профессии будущего» Светлана Семеренко рассказала, как составить сопроводительное письмо, которое выделит соискателя на фоне остальных кандидатов и поможет получить приглашение на собеседование.
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