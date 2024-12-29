СМИ рассказали об ухудшении отношений между Германией и Турцией из-за кебаба

Отношения Турции и Германии обострились из-за споров о правильной технологии приготовления кебаба. Об этом 29 декабря пишет британская газета The Telegraph, назвав ситуацию с популярным блюдом «войной» между странами.
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