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СМИ рассказали об ухудшении отношений между Германией и Турцией из-за кебаба

СМИ рассказали об ухудшении отношений между Германией и Турцией из-за кебаба

Отношения Турции и Германии обострились из-за споров о правильной технологии приготовления кебаба. Об этом 29 декабря пишет британская газета The Telegraph, назвав ситуацию с популярным блюдом «войной» между странами.

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