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В РПЛ и Кубке России введут эксперимент с VAR

В РПЛ и Кубке России введут эксперимент с VAR

Арбитры будут объявлять решения, принятые после помощи VAR.фото: rfs.ru--> Судьи матчей РПЛ и Кубка России будут объявлять итоговые решения, принятые после вмешательства видеопомощника VAR, сообщает пресс-служба РФС.

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