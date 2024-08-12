Выходить замуж сегодня не модно. Почему современные девушки не стремятся создавать семьи

А Алексей Все эти барышни, не желающие выходить замуж и т.д., жертвы ущербного, навязанного нашему общ-ву, западного образования. И "Это пройдёт" (Соломон), но не скоро.

Майя Maja Совсем не обязательно. Больше 2/3 из этих женщин были минимум 1 раз замужем, и 1/3 из них же 2 и более раз. Больше не хотят.