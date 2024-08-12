Сегодня наблюдаю за своей дочкой, племянницей и их подругами, и замечаю, что взгляд на жизнь, семью у них изменился.
Выходить замуж сегодня не модно. Почему современные девушки не стремятся создавать семьи
Комментарии
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А
Алексей
Все эти барышни, не желающие выходить замуж и т.д., жертвы ущербного, навязанного нашему общ-ву, западного образования. И "Это пройдёт" (Соломон), но не скоро.
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8 час.
Майя Maja
Совсем не обязательно. Больше 2/3 из этих женщин были минимум 1 раз замужем, и 1/3 из них же 2 и более раз. Больше не хотят.
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6 час.
Владимир Соколов
если баба изначально не может жить с мужчиной и быть в семье, то ее развод только тому подтверждение.
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3 час.
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