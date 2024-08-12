ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 638 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соколов
    не нюхай тот белый порошок!)Мужчины потеряли ...
  • Владимир Соколов
    если баба изначально не может жить с мужчиной и быть в семье, то ее развод только тому подтверждение.Выходить замуж се...
  • Майя Maja
    Носовского с Фоменко еще забыл упомянуть.Мужчины потеряли ...

Выходить замуж сегодня не модно. Почему современные девушки не стремятся создавать семьи

Выходить замуж сегодня не модно. Почему современные девушки не стремятся создавать семьи

Сегодня наблюдаю за своей дочкой, племянницей и их подругами, и замечаю, что взгляд на жизнь, семью у них изменился.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А
Алексей
Все эти барышни, не желающие выходить замуж и т.д., жертвы ущербного, навязанного нашему общ-ву, западного образования.  И &quot;Это пройдёт&quot; (Соломон), но не скоро.
Ответить
8 час.
Майя Maja
Совсем не обязательно. Больше 2/3 из этих женщин были минимум 1 раз замужем, и 1/3 из них же 2 и более раз. Больше не хотят.
Ответить
6 час.
Владимир Соколов
если баба изначально не может жить с мужчиной и быть в семье, то ее развод только тому подтверждение.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх