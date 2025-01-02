🏔 В горах Крыма заблудилась семейная пара Вечером 1 января туристы прогуливались по горе Алчак в районе Судака.
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🏔 В горах Крыма заблудилась семейная пара Вечером 1 января туристы прогуливались по горе Алчак в районе Судака.