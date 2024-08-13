Польский миллиардер подал в суд на Meta из-за фейковой рекламы

Польский миллиардер Рафаль Бжоска и его жена, журналистка Омена Менсах, решили подать в суд на американскую корпорацию Meta (признана в России экстремистской и запрещена) из-за фейковой рекламы в принадлежащих компании соцсетях Facebook и Instagram (запрещены в России; принадлежат компании Meta).
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