Польский миллиардер подал в суд на Meta из-за фейковой рекламы

Польский миллиардер Рафаль Бжоска и его жена, журналистка Омена Менсах, решили подать в суд на американскую корпорацию Meta (признана в России экстремистской и запрещена) из-за фейковой рекламы в принадлежащих компании соцсетях Facebook и Instagram (запрещены в России; принадлежат компании Meta).