Приметы и поверья 4 марта 2024 года связаны с народным праздником Катышки Ирина ЛысенкоДавным-давно, в день 4 марта 2024 года, согласно старинным погодным приметам и бытовым поверьям, Русь отмечала народный праздник Катышки.
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