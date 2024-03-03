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Приметы и поверья 4 марта 2024 года связаны с народным праздником Катышки

Приметы и поверья 4 марта 2024 года связаны с народным праздником Катышки

Приметы и поверья 4 марта 2024 года связаны с народным праздником Катышки Ирина ЛысенкоДавным-давно, в день 4 марта 2024 года, согласно старинным погодным приметам и бытовым поверьям, Русь отмечала народный праздник Катышки.

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