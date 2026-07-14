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Врач Михалёва: перед поездкой на автомобиле не стоит злоупотреблять квасом

Врач Михалёва: перед поездкой на автомобиле не стоит злоупотреблять квасом

Летом квас становится одним из самых популярных напитков. Однако многие водители опасаются пить его перед поездкой, считая, что даже один стакан может привести к положительному результату при проверке на алкоголь.

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