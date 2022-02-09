В Минобороны заявили США и Британия продолжают «амнистию» террористов в Сирии

Заместитель главы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев заявил, что Соединенные Штаты Америки и Британия по-прежнему занимаются «амнистией» участников террористических организаций в Сирийской Арабской Республики.
Заместитель главы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев заявил, что Соединенные Штаты Америки и Британия по-прежнему занимаются «амнистией» участников террористических организаций в Сирийской Арабской Республики.
Свежие комментарии