smi.media

430 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

В Минобороны заявили США и Британия продолжают «амнистию» террористов в Сирии

Заместитель главы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев заявил, что Соединенные Штаты Америки и Британия по-прежнему занимаются «амнистией» участников террористических организаций в Сирийской Арабской Республики.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх