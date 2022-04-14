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Ученые назовут оптимальный способ утилизации мусора в Арктике после исследований

Ученые назовут оптимальный способ утилизации мусора в Арктике после исследований

Арктика – одна из самых хрупких экосистем в мире. Сохранение экологии в этом регионе назвал важнейшим направлением работы министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов на совещании по вопросам развития Арктической зоны 13 апреля.

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