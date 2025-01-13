В США подготовили законопроект о покупке Гренландии

Республиканцы в Конгрессе США подготовили законопроект, позволяющий избранному американскому президенту Дональду Трампу сразу после вступления в должность начать переговоры о покупке Гренландии, пишет Reuters со ссылкой на копию документа.
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