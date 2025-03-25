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Фокус внимания

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Лукьянов: мы наблюдаем желание чего-то добиться, но без готовности идти на чрезмерные уступки

Лукьянов: мы наблюдаем желание чего-то добиться, но без готовности идти на чрезмерные уступки

По вопросу урегулирования на Украине есть осторожный оптимизм, по словам как Пескова, так и Трампа. Западные СМИ комментируют слова российского президента о нюансах для перемирия без агрессии, оставляя тем самым пространство для маневра По вопросу урегулирования на Украине есть осторожный оптимизм, заявил журналистам Дмитрий Песков.

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