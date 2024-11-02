Песков рассказал о работе Путина над речью для выступления на «Валдае»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал 2 ноября о подготовке президента РФ Владимира Путина к выступлению на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», которое состоится 7 ноября в Сочи.
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