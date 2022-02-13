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«Бургер Кинг» и Яндекс.Еда помогут отомстить бывшим в День всех влюбленных

«Бургер Кинг» и Яндекс.Еда помогут отомстить бывшим в День всех влюбленных

День всех влюбленных – это тот день, когда люди невольно вспоминают о прежних отношениях. Показная любовь и сверкающие сердечки со всех сторон особенно сильно раздражают тех, для кого старая любовь окончились разрывом, а новая еще не началась.

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