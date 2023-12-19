Россия разработала механизм платежей взносов в ООН

Россия выработала механизм перечисления членских взносов в институты ООН и другие международные организации в долларах и евро, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД Петр Ильичев.
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