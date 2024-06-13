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Из Петербурга запустят прямые рейсы в Оман

Из Петербурга запустят прямые рейсы в Оман

Самолеты начнут летать с октября. Прямое авиасообщение свяжет Петербург и столицу Омана Маскат. Авиарейсы запустят в конце октября этого года, сообщают «Ведомости Северо-Запад» со ссылкой на директора по авиационной коммерции компании «Воздушные ворота Северной столицы» Асият Халваши.

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