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FinFax - Новости банков и вкладов

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В 2024 году экономика столкнулась с резким оттоком капитала

В 2024 году экономика столкнулась с резким оттоком капитала

В 2024 году экономика столкнулась с резким оттоком капитала. По данным Центрального банка, за год из страны было выведено $9,6 млрд в результате операций, которые не подпадают под стандартные категории и были классифицированы как «чистые ошибки и пропуски» в платежном балансе.

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