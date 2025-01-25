В 2024 году экономика столкнулась с резким оттоком капитала. По данным Центрального банка, за год из страны было выведено $9,6 млрд в результате операций, которые не подпадают под стандартные категории и были классифицированы как «чистые ошибки и пропуски» в платежном балансе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)