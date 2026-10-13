VK: при контакте с мошенником "Макс" на сутки блокирует неизвестные контакты

В национальном мессенджере «Макс» начала работать двойная система защиты от мошеннических ссылок. Об этом сообщила компания VK, управляющая развитием платформы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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