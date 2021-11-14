"Четвёртые сутки пылает граница!" Первые политические плюсы для России от Союзного государства

Владимир Швайбович

Что бы не сделал Лукашенко, всё некоторым россиянам не нравится... А это не ваше дело: он в своей стране руководит, а не в вашей. И принимать всерьёз его угрозу закрыть газ могут только наивные. Ещё года три назад он говорил, что защищает границы ЕС от мигрантов, многих задерживает и депортирует, и на это уходит много средств и хлопот, просил оказать помощь в организации лагеря для приёма мигрантов... и ЕС обещал помочь. Но потом решили просто свергнуть его, воспользовавшись выборами в РБ, да вот получился облом, - Лукашенко оказался им не по зубам, и теперь они мстят ему, стараясь довести инцидент с мигрантами до высшей точки кипения, чтобы была причина его загнобить или даже разбомбить, как делали это в других странах Ближнего Востока. Этому мешает только наш Союз с Россией... А по сути мигранты в Польше оставаться не хотят, и полякам надо пропустить мигрантов в Германию, чтобы немцы расхлёбывали кашу, заваренную их канцлером кухаркой Меркель. Но, видно, полякам приказали стоять стеной и не пущать, а не то не получат ежегодных 13 млрд на поддержку польских штанов.