автор - Кошкин Иллюстрация в свободном доступе Уже несколько суток ломаются копья: события на белорусско-польской границе зaмyтил Александр Григорьевич или нет? И если это он, то знал ли об этом Кремль или нет? Всё-таки Союзное государство.
"Четвёртые сутки пылает граница!" Первые политические плюсы для России от Союзного государства
Комментарии
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Wladimir Соснин
Это надо было врагом страны быть чтоб столько мигрантов и неизвестно кого запустить в страну.Наверное больше о своём заде с креслом думал Лукашенко,когда позволил стольким иностранцам приехать в Беларусию. Пожинает теперь плоды? А может следует посадить тех.кто отвечал за иммиграцию?
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8 час.
3
Алексей Сафронов
Постращал бацька гейропу😄и правильно сделал! Безголовые правители именно такой дипломатический понимают язык, а не тем что пользуется Лавров. А с другой стороны, глядишь и цены на газ подскочат, что нам хуже не будет.
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7 час.
2
Владимир Швайбович
Что бы не сделал Лукашенко, всё некоторым россиянам не нравится... А это не ваше дело: он в своей стране руководит, а не в вашей. И принимать всерьёз его угрозу закрыть газ могут только наивные. Ещё года три назад он говорил, что защищает границы ЕС от мигрантов, многих задерживает и депортирует, и на это уходит много средств и хлопот, просил оказать помощь в организации лагеря для приёма мигрантов... и ЕС обещал помочь. Но потом решили просто свергнуть его, воспользовавшись выборами в РБ, да вот получился облом, - Лукашенко оказался им не по зубам, и теперь они мстят ему, стараясь довести инцидент с мигрантами до высшей точки кипения, чтобы была причина его загнобить или даже разбомбить, как делали это в других странах Ближнего Востока. Этому мешает только наш Союз с Россией... А по сути мигранты в Польше оставаться не хотят, и полякам надо пропустить мигрантов в Германию, чтобы немцы расхлёбывали кашу, заваренную их канцлером кухаркой Меркель. Но, видно, полякам приказали стоять стеной и не пущать, а не то не получат ежегодных 13 млрд на поддержку польских штанов.
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2 час.
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